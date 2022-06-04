الامارات | البرتغالي غارديم يقترب من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي غارديم يقترب من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برتغالية اقتراب المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم من تدريب شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "إس أي سي نوتسياس" إن غارديم سيعود للتدريب في الشرق الأوسط بعدما تلقى عرضاً من شباب الأهلي لقيادة الفريق خلفاً للمدرب مهدي علي.

وأشارت إلى أن الجزيرة أبدى اهتماماً بالتعاقد مع المدرب البرتغالي، موضحة أن مدرب الهلال السعودي السابق اقترب من التوقيع مع شباب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

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