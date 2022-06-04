أبرزها إيطاليا ضد ألمانيا.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة إيطاليا ضد ألمانيا والمجر ضد إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونستعرض لكم مباريات ومواعيدها:

دوري الأمم الأوروبية

أرمينيا X أيرلندا – الساعة 3 عصرا

المجر X إنجلترا – الساعة 6 مساء

فنلندا X البوسنة والهرسك – الساعة 6 مساء

ليتوانيا X لوكسمبرج – الساعة 6 مساء

إيطاليا X ألمانيا – الساعة 8:45 مساء

الجبل الأسود X رومانيا – الساعة 8:45 مساء

تركيا X جزر فاروه – الساعة 8:45 مساء.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ناميبيا X بوروندي – الساعة 3 عصرا

جمهورية الكونغو X الجابون – الساعة 6 مساء

النيجر X تنزانيا – الساعة 6 مساء

جامبيا X جنوب السودان – الساعة 6 مساء

السنغال X بنين – الساعة 9 مساء

موريتانيا X السودان – الساعة 9 مساء

الجزائر X أوغندا – الساعة 9 مساء

مالي X الكونغو – الساعة 9 مساء.