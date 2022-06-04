بعد إزالة إسم حسن مصطفى من لافتة «تواليتات الزمالك».. مرتضى منصور: «مين ده؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي اللافتة التي جرى وضعها داخل القلعة البيضاء، والتي تحمل اسم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بـ "مجمع التواليتات"، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وعلي هامش افتتاح حمام السباحة الكبير وصالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات، بعد تجديدها داخل مقر الزمالك، قال مرتضى منصور: "معرفش حد بالاسم ده وهو مين حسن مصطفى..وبيشتغل إيه!".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "أنا أكبر من الكلام ده، وبعدين أنا مقولتش ومصرحتش إنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد"، وذلك ردًا على سؤال الصحفيين حول إزالة اسم حسن مصطفى، من على لافتة خاصة بـ "حمامات النادي".

يشار إلى أن مسئولي الزمالك قرروا إزالة اسم حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، من على حمامات النادي بشكل رسمي.

وكان النادي قد وضع إسم حسن مصطفى على لافتة بـ "مجمع التواليتات"، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشبت مؤخراً خلافات قوية بين مرتضى منصور وحسن مصطفى، وهو ما جعل البعض يؤكد أن اللافتة المقصود بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيما صرح منصور بأنه لا يعرفه.