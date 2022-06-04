لاعب تنس يصرخ على والدته ويطردها من مدرجات «رولان جاروس» بفرنسا

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" واقعة غير مسبوقة، عندما أقدم لاعب تنس دنماركي على "طرد" والدته من المدرجات.

وقبل أيام، وخلال مباراة في الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، فقد اللاعب الدنماركي هولجر رون أعصابه بشكل غريب وبدأ بالصراخ.

وخلال استراحة قصيرة بين الأشواط، انفجر رون غاضباً وبدأ بالصراخ بالدنماركية "ارحلي" تجاه والدته التي كانت متواجدة بالمدرجات.

وبالفعل، قامت والدة اللاعب بالرحيل والخروج من الملعب بعد نوبة الغضب، خلال المباراة التي خسرها أمام النرويجي كاسبر رود.

وتعرض هولجر رون (19 عاماً) لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معاملته لوالدته خلال اللقاء.

من جانبه، نفى رون الواقعة، مؤكداً انه لم يوجه صراخه لوالدته، حيث قال: "لم أطلب من والدتي الخروج، لقد خرجت لوحدها، كان صراخي موجها لشخص آخر".

تعليق رون لم يقنع الكثيرين، مؤكدين أن صراخه كان موجهاً بشكل واضح لوالدته، خاصة وأنه كان يتحدث بشكل مستمر معها ومع مدربه خلال اللقاء .