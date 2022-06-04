شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بعدما استأنف التدريبات أمس، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.