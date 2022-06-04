شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف سبب تمرد كارميلو قبل الهروب وفسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفني للنادى الإسماعيلى أن سبب استبعاد البوليفى كارميلو لاعب الفريق الهارب من المشاركة في المباريات يعود لوزنه الزائد بصورة ملحوظة وفشل اللاعب في تنفيذ البرامج البدنية التي وضعت له لتخفيض وزنه مما استدعى خروجه من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق الأصفر منذ التعاقد مع اللاعب.

وكلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى ، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب لدي المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع كارميلو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقام اللاعب باتهام إدارة النادي بالعنصرية ضده، بالإضافة إلى سحب جواز سفره.

وقدم كارميلو شكوي للاتحاد الدولي ضد الإسماعيلي، يطالب فيها بالحصول على تعويض 500 الف دولار بسبب ما حدث له بجانب مستحقاته المتأخرة ضد النادى.

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط ، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.