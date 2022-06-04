شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وغينيا غداً فى تصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى منتخب مصر تدريباته اليوم، السبت فى معسكره الحالي حيث يستعد لمباراتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة التى ستقام عام 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري ، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا

يعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، قبل خوض التدريب الختامى للفراعنة للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.

اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا

وأعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء غداً الأحد.