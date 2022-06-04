شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هنا جودة معجزة تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دونت البطلة الواعدة هنا جودة لاعبة تنس الطاولة اسمها بحروف من ذهب فى سجل شرف الأبطال، سواء فى تاريخ تنس الطاولة، أو الرياضة المصرية بشكل عام، بعدما أثبتت أنها موهبة استثنائية لا تتكرر إلا على فترات زمنية متباعدة.

بدأت هنا جودة اللعب فى الرابعة من عمرها، وتدرجت فى المراحل المختلفة، حتى شاركت فى البطولات، وحصدت الأخضر واليابس بها، وبسؤالها فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن هوايتها والأكلات المفضلة لها قالت إنها تعتبر دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني مثلها الأعلى فى اللعبة، وأنها تحب ورق العنب، وكذلك الفراخ المشوية.



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وتوجت هنا جودة مؤخرا بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات، بعد فوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ 4 أشواط نظيفة.

هنا جودة من مواليد 12 ديسمبر عام 2007، واشتهرت البطلة الصغيرة بعد تألقها مع النادي الأهلي قبل أن تحترف بالسويد، ونجحت هنا فى التتويج مؤخرا بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 الشهر الماضى.