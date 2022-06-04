شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأخير باستاد القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا غدا الأحد فى افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وحدد ايهاب جلال السابعة مساء اليوم، السبت، موعداً لمران منتخب مصر الأخير باستاد القاهرة قبل مواجهة الغد، بينما يتدرب منتخب غينيا فى التاسعة مساءً على نفس الملعب، ويسبق المران الأخير لكل فريق مؤتمر صحفى للمديرين الفنيين.

على صعيد متصل، اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا ومنتخب مصر من التواجد بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا فى افتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعد محمد إبراهيم من أفضل لاعبى صناع اللعب في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث جاء انضمامة لمنتخب مصر عقب غياب 9 سنوات منذ شهر يونيو 2013، عندما تواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014 .

فيما حرص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تجهيز الحارس محمد أبو جبل للتواجد في التشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا عقب تعرض محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول.