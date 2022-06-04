شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يجرى جراحة الرباط الصليبى غدا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلي الشاب لجراحة الرباط الصليبي للركبة يوم الأحد المقبل، بأحد مستشفيات القاهرة، وذلك فى أعقاب تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم، قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة والتي أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

هذا ومن المقرر أن يرافق مهاجم الدراويش الواعد أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق لإستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إنتهاء الجراحة تمهيداً لإستعادة جاهزيته وعودته للتدريبات إعتبارا من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.