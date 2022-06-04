شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعلن تفعيل فيوتشر لبند شراء محمد رضا بوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماجد سامي مالك نادى وادي دجلة، عن تفعيل فيوتشر لبند شراء محمد رضا بوبو لاعب دجلة المعار إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري، والذي أعير لفيوتشر مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنية.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك؛ لما تصحا الصبح على رسالة تحمل أسمى معاني الوفاء والاعتراف بالجميل…عامل اي يارب تكون بخير انا انهارده عرفت ان فيوتشر فعل البند، وانا مضيت علي التفعيل شكرا علي كل حاجه عملتها معايا السنين الي فاتت كلها ووقوفك جنبي ذي ابويا الله يرحمه، ف حاجات كتير وبشكرك جدا انت حد من اصحاب الفضل عليا، ولا عمري انساه طول عمري، وانشالله هكسر الدنيا عشان تستفيد من من إعادة البيع، واقدر اسعدك لو بحاجه بسيطة، وارد ليك الي انت عملتو معايا حبيبي وابويا عم العالم .. محمد رضا بوبو.

من جانبه، أكد على ماهر المدير الفنى لفيوتشر أن فريقه يمتلك أقوى خط هجوم فى الدورى العام بعد النادى الأهلى، وقال ماهر فى تصريحات صحفية: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة فى وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام فى جدول الترتيب، اللاعبون ارتكبوا أخطاء فى التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول لكن فى النهاية لم نواجه أى خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم فى الدورى المصرى بعد النادى الأهلى ونسجل كل مباراة من 3 لـ4 أهداف وهو أمر جيد".