مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا

القاهرة - سامية سيد - يعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، قبل خوض التدريب الختامى للفراعنة للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. ويسعى إيهاب جلال لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها فى مباراة غينيا، فى ظل ضيق الوقت، ووجود بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل رمضان صبحى بجانب غموض موقف محمد عبد المنعم وعمرو السولية.