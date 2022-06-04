شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع موقف محمد الشناوي فى المنتخب بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو الأهلي حالة محمد الشناوي حارس الفريق الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأجرى مسئولو النادي اتصالات بالشناوي للاطمئنان عليه خلال وجوده فى معسكر منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة غينيا غدا الأحد فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأعلن منتخب مصر خضوع محمد الشناوي لمسحة طبية فور وصوله للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس فى فندق الإقامة منذ أمس.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى جاءت نتائجهما إيجابية أيضا، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب الذى لم يشارك فى التدريبات.

من جهته، أعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها ، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.