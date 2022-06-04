شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام الداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك الدفع، ببعض لاعبي فريق الشباب فى مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجارى فى كأس مصر، وذلك بعد متابعته لتدريبات فريق الأمل واختياره بعض العناصر للمشاركة فى المباريات الفترة المقبلة.

ويرغب مدرب الزمالك فى استغلال مباريات الكأس فى أدوارها الأولى لتجهيز اللاعبين الشباب تحسباً للاستعانة بهم فى مباريات الدورى، نظراً لضغط المباريات الفترة المقبلة، وكذلك مشاركة الفريق فى مسابقتي كأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي بجانب الدورى فى وقت واحد.

ويرغب فيريرا، بالتنسيق مع أسامة نبيه المدرب العام بالفريق الأول والمشرف فنيا على فريق الأمل، فى الاستعانة بالمتميزين فى الشباب لتعويض العجز الذى يعاني منه الفريق بسبب المنع من القيد الموسم الحالي ورحيل بعض اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تصعيد على ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة فى مران الخميس الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد على ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي، والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ الأربعاء بعض لاعبي فريق الأمل ، وهم: يوسف أسامة نبيه وحسام عبدالمجيد ومحمد حسام “بيسو” ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبدالله نيمار ، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني ومنتخب تونس.