شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يغلق الباب أمام الأهلى والزمالك بسبب المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو طلائع الجيش لاعبى الفريق بعدم الانشغال بأحاديث وكلاء اللاعبين عن وصول عروض من الأهلى والزمالك للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحرص طارق العشرى، المدير الفني للطلائع، على الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم خطورة الانشغال بهذه الأمور قبل نهاية الموسم في ظل المباريات المهمة التى تنتظر الفريق لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى .

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ستة مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك و المقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة "32" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14.