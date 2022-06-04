شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات بالتتش استعداداً لمواجهة المصري بالسلوم فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بعدما استأنف التدريبات أمس، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي.

ويتدرب الأهلي استعداداً لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري باستاد الأهلي والسلام فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويغيب عن الأهلي لاعبيه الدوليين الموجودين فى المنتخبات الدولية للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.

على صعيد آخر، يتحدد مصير الثلاثي حسام حسن ومحمود متولي ومحمد محمود لاعبي الأهلي من البقاء فى صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل أو الرحيل بموقف بيتسو موسيماني المدير الفني من البقاء على رأس القيادة الفنية أو الرحيل، بعدما خرجت أصوات تنادي برحيل المدرب الجنوب أفريقي عقب الفشل فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية 2022 عقب الخسارة من الوداد المغربى بثنائية نظيفة.

وخرج حسام حسن ومحمود متولي ومحمد محمود من حسابات موسيماني طوال الموسم الحالي، على الرغم من جاهزية الثلاثي ولكن عدم قناعة المدرب بإمكانياتهم كان سببا في تهميشهم على دكة الفريق الأحمر وعدم منحهم الفرصة، بحيث يتواجد اللاعبون على الدكة أو يخرجون من قائمة المباريات نهائيا، ولم يشارك سوى حسام حسن في دقائق قليلة ونفس الحال بالنسبة لمحمد محمود بينما لم يحصل متولى على فرصة منذ عودته من الإصابة رغم الجاهزية الكاملة.

ويتحدد موقف الثلاثي من البقاء في الأهلي، وفقا لمصير موسيماني، من البقاء في قيادة الأهلي ووقتها سيبحث اللاعبين الخروج من القلعة الحمراء لصعوبة مشاركتهم مع المدرب الجنوب إفريقي، أو رحيل موسيماني ووقتها سيكون هناك فرصة أمام الثلاثي في البقاء بالأهلي بالموسم الجديد، مع انتهاء العائق الذى كان يهدد بقائهم بالقلعة الحمراء.