شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى ختام القسم الثانى بمجموعة الصعيد.. جولة حسم الهابط الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الرابعة عصر اليوم، السبت، 8 مباريات قوية فى إطار الأسبوع الثلاثين والأخير ضمن منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، والتي ستحسم الهابط الرابع، بين أسوان مع الإعلاميين، وبنى سويف مع الألومنيوم، تليفونات بنى سويف مع المنيا، بترول أسيوط مع الفيوم، ملوى مع ديروط، شباب طامية مع كيما أسوان، البدارى مع المدينة المنورة، وأخيرا قنا مع سوهاج.

وهناك 4 أندية لم تضمن بقاءها فى القسم الثانى حتى الآن، وهى المدينة المنورة وبنى سويف وملوى وديروط، والذى سيهبط أحدهم إلى القسم الثالث برفقة قنا والبدارى وسوهاج.

وضمن نادى أسوان العودة مجددا للدورى الممتاز بعدما تصدر المجموعة برصيد 69 نقطة بفارق 17 نقطة عن كيما أسوان صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، ويختتم مشواره بمواجهة الإعلاميين صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فيما يواجه كيما أسوان فريق شباب طامية السابع برصيد 37 نقطة.

ويحتاج المدينة المنورة للفوز للبقاء، وكذلك ديروط إذا حقق الفوز سيبقى ويهبط ملوى حتى لو خرجت المباراة بالتعادل، وحالة هزيمة المدينة المنورة وتعادل بنى سويف ومكسب ملوى يهبط المدينة المنورة بالمواجهات المباشرة مع بنى سويف.

فوز ملوى "35 نقطة" وتعادل المدينة "35 نقطة" وديروط "35 نقطة" يتم إقامة جداول ما بين الـ3 فرق ويهبط ديروط بفارق الأهداف مع المدينة المنورة.

حال تعادل ملوى وهزيمة بنى سويف يتم الاحتكام للمواجهات بينهما وهى التعادل، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في الجدول وهى لصالح بنى سويف إلا في حالة هزيمة بنى سويف بـ3 أهداف من الألومنيوم.