شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكلف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى شكوى كارميلو للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيى الكومى، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي فى شكوي البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع كارميلو فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واتهم اللاعب إدارة النادي بالعنصرية ضده، بالإضافة إلى سحب جواز سفره.

وقدم كارميلو شكوي للاتحاد الدولي ضد الإسماعيلي، يطالب فيها بالحصول على تعويض 500 الف دولار بسبب ما حدث له بجانب مستحقاته المتأخرة ضد النادى.

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط ، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.