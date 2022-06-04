شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع اللاعبين الشباب على إعارتهم الموسم المقبل فى حالة عدم القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت إدارة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أمير مرتضى، مع لاعبي فريق الأمل الذي يضم مجموعة من المميزين من قطاع الناشئين بالنادي، على إعارتهم في الموسم المقبل، عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك لحرص إدارة النادي على منح اللاعبين الشباب فرصة اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في المباريات مع الفرق الأخرى.

وستقوم إدارة الكرة بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، بالاستقرار على بعض اللاعبين، لقيدهم الموسم المقبل في الفريق الأول، فيما ستتم إعارة باقي اللاعبين على أن يعود المميز منهم للفريق الأول في الموسم بعد المقبل.

وعلى جانب آخر ينتظم المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، في تدريبات فريقه اليوم بعد وصوله بالأمس لمطار القاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها ، وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الجناح المغربي خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تحديد موعد انتظامه في التدريبات، وتم تحديد اليوم موعداً للمشاركة في المران.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب المغربي في تدريبات الجمعة، استعدادا للمباريات المقبلة، والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد علي ياسر، مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.