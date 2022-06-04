شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين أبو جبل وصبحى على حراسة مرمى المنتخب أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، ومحمد صبحي، حارس مرمى فاركو، في منافسة قوية لحراسة مرمى المنتخب الوطني في مباراة غينيا، المقرر لها الأحد المقبل، بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس الأمم بكوت ديفوار منتصف العام المقبل.

وجاءت المنافسة بين الثنائي بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا، واقتراب غيابه عن المباراة الأولى للمدير الفني الجديد إيهاب جلال أمام المنتخب الغيني.

ويسعى أبو جبل وصبحي لحجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، على أن يحسم إيهاب جلال ومعه عصام الحضري مصير الحارس البديل للشناوي في مواجهة المنتخب الغيني.

ويعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًّا، السبت، للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.