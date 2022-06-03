الامارات | وزير الرياضي المصري يكشف سبب تجاهل استقبال محمد صلاح في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضي المصري يكشف سبب تجاهل استقبال محمد صلاح في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، عن سبب عدم تواجده في مطار القاهرة لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، بعد انتهاء مهمته في بريطانيا متوجاً بالعديد من الألعاب الشخصية، ومنها هداف الدوري الإنجليزي، حيث جاء إلى مصر من أجل الانضمام للفراعنة قبل انطلاق التصفيات الإفريقية، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت مؤخراً بعد نشر عدد من الصور التي لم تليق باستقبال نجم بحجم محمد صلاح في المطار.

ودافع وزير الرياضة عن الموقف المصري من استضافة هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، وقال: "لم نتجاهل استقبال محمد صلاح، هذا كلام غير صحيح، ولكن لم نعلم موعد وصوله إلى مصر، محمد صلاح هو رمز الكرة المصرية، وطلبت من اتحاد الكرة اخطاري بموعد وصول محمد صلاح القاهرة لاستقباله في المطار".

واستطرد: "اتحاد الكرة لم يخطرني بموعد وصول محمد صلاح، وتحدثت مع جمال علام رئيس الاتحاد حول الأمر، خاصة وأنني استقبل أبطال حققوا بطولات فردية وهم صغار فكيف اتجاهل محمد صلاح، قبل سفر محمد صلاح، سيتم تكريمه وتم تأجيل الأمر حاليا لانشغال المنتخب بمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا".

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