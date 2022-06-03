تركي الشيخ يخرج عن صمته: طويت صفحة الكرة السعودية والمصرية للأبد

الشارقة - اميمة ياسر - نفى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ما تردد حول تفاوض فريقه لضم أليو ديانج لاعب الأهلي ورمضان صبحي جناح بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات الميريا في الصيف…صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".

لوأضاف تركي: " لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس …الميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية…تحياتي”.

وتأهل نادي ألميريا الإسباني إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى "لا ليغا" بعد تعادله مع ليغانيس في الجولة 42 والأخيرة من المسابقة.

وتصدر ألميريا ترتيب أندية الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة فيما رافقه بلد الوليد بعدد النقاط نفسه ليتأهلا إلى "الليغا" فيما هبط منها كل من ليفانتي وألافيس وغرناطة.