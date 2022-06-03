شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد صلاح مع 6 مدربين للمنتخب قبل إيهاب جلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيهاب جلال هو المدير الفني السابع الذي يتولى قيادة محمد صلاح مع المنتخب الأول، حينما يشارك الفرعون المصري في مباراة غينيا بتصفيات أمم أفريقيا، الأحد المقبل، فكيف جاءت بدايات صلاح مع المدربين السابقين للمنتخب الأول؟

بدأ صلاح مسيرته مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، وقتها سجل اللاعب هدفا فى فوز الفراعنة بخماسية دون رد وديا على كينيا، وفي أول مباراة رسمية لم يسجل صلاح في فوز المنتخب على موزمبيق بهدفين دون رد، في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وتحت القيادة الفنية لشوقي غريب، ظهر صلاح لأول مرة في الفوز على البوسنة وديا بهدفين دون رد، سجل صلاح أحدهما، بينما فى أول مباراة رسمية خسر الفراعنة من السنغال بتصفيات الكان بهدفين دون رد.

بعدها تولى الأرجنتيني هيكتور كوبر القيادة الفنية للمنتخب، وجاء الظهور الأول لصلاح دون تسجيل أهداف في الفوز على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، لكنه سجل هدفا في أول لقاء رسمي عندما فاز الفراعنة على تنزانيا بثلاثية نظيفة.

أمام الظهور الأول للفرعون في عهد المكسيكي خافيير أجيرى، فسجل خلالها محمد صلاح هدفين في فوز المنتخب بخماسية نظيفة على حساب النيجر بالجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا.

كما جاءت مشاركة صلاح الأولى تحت قيادة حسام البدري دون أن يسجل أهداف في مباراة مصر مع كينيا التى انتهت بالتعادل 1-1 فى الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وفي عهد البرتغالي كارلوس كيروش فجاءت مشاركة صلاح الأولى في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم وهي المباراة التي شهدت فوز الفراعنة بهدف مرموش دون أن يتمكن صلاح من التسجيل، فكيف سيكون الظهور الأول لنجم ليفربول مع المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال؟!