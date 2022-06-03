شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تجديد عقد الإسباني جوردو مع فريق كرة اليد لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد الإسباني داني جوردو، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي، لمدة موسمين، على خلفية النتائج الجيدة التي حققها المدرب مع فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي يوم 22 أبريل الماضي التعاقد مع المدرب الإسباني لقيادة الفريق في بطولة السوبر الأفريقي، ثم بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وتوّج بالسوبر على حساب الزمالك، قبل أن يخسر كأس الكئوس أمام الزمالك أيضا.

واستقر مسئولو الأهلي على التعاقدج مع المدرب الإسباني لمدة موسمين وتوفير كل سُبل الدعم والمسامدة له، من أجل المنافسة على البطولات القارية والدولية التي سيُشارك فيها المارد الأحمر الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد والسوبر جلوب المحدد إقامتها في السعودية خلال أكتوبر المقبل.