شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: ألميريا لن يتعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" توضيحًا بشأن الأنباء الأخيرة عن التعاقد مع بعض اللاعبين المصربين، وضمهم إلى فريق ألميريا الإسبانى عقب صعوده للدورى الإسبانى "لا ليجا".

وقال تركى آل الشيخ: "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف.. صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد.. لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس.. ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية.. تحياتي".