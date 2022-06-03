شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تسلمنا النادي وخزينته مافيهاش جنيه.. ودلوقتي عندنا ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن إنجاز تطوير حمامات السباحة تم فى شهر واحد، وذلك على هامش إقامة حفل افتتاح فى الخامسة مساء اليوم لبعض المنشآت الجديدة داخل النادى، وفى مقدمتها حمام السباحة الكبير والحمام الأولمبي وجمانزيوم السيدات.

وقال مرتضى منصور، "النهاردة كان المفروض نفتتح النادي النهرى لكن المحافظ واخد موقف، وبقوله إحنا معانا موافقة بسور طوله 5 م وإحنا بنينا سور طوله 3 متر ومش عارف ليه الموقف اللى متاخد وقت ضدنا، والموضوع حاليا معموله طلب إحاطة في مجلس النواب".

وأضاف رئيس الزمالك، "تسلمنا النادى وخزينته مافيهاش جنيه دلوقتي عندنا ملايين وبقول للجماهير تطمن وكل احلامهم مجابة".

وتابع تصريحاته قائلا، "حمام سباحة السيدات المكان الوحيد اللي في نادي الزمالك الخالي من الكاميرات، والخميس المقبل هنفتتح النادي النهري بالسور".

وكان مجلس الإدارة الزمالك سبق وافتتح عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء منذ عدة أيام فى حضور وزير الرياضة وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.