شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة بين لاعبى الإسماعيلى استعدادا لاستئناف مباريات بطولة كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة على الملعب الرئيسي تنظيم تقسيمة ودية بين اللاعبين بالقميص الأساسي والبديل، وذلك ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية، واستعدادا لاستئناف المشوار بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

التقسيمة ظهرت بين لاعبي الفريق الأصفر التى ضمت كلاً من: محمد فوزي حارس المرمى باهر المحمدي وعبدالله حسن وعمرو الحلواني وأحمد أيمن فى الدفاع، ومحمد عادل وجان موريل وسايكو كونتيه وأحمد مدبولي فى الوسط، مروان حمدي وخالد النبريص ودييجو فرناندو فى الهجوم.

بينما تواجد بالفريق الأبيض بتشكيل ضم ما يلي: عبد الله جمال حارس مرمى محمد هاشم ومحمد نصر ومحمود البدري ومحمد دسوقي ومحمد بيومي فى الدفاع، عماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومدحت فقوسة ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع "ميعا" في الوسط، حسن صابر ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي فى الهجوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل خلال التقسيمة الودية على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التى يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.