شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجونة السابق يكشف عن موعد سفره إلى المالديف وسبب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صبحي، لاعب الجونة والمنتخب الأوليمبي السابق وفريق إيجلز المالديفي الحالي، عن السبب وراء تأجيل سفره إلى المالديف من يوم 25 من مايو الماضى إلى 5 يونيو من الشهر الجاري.

وقال صبحي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن البطاقة الدولية كانت سبب تأجيل السفر إلى المالديف، موضحا أنها أخذت كثيرا من الوقت بسبب قيام مسئولى نادي إيجلز بالاستعلام عن موقف اللاعب وفحص عقوده مع أنديته السابقة، ما أخر سفر صبحي إلى الدوري المالديفي.

وأشاد صبحي بالدور الذى لعبه كل من أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق وضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، حيث ساعده كثيرا فى إنهاء الأوراق الخاصة بالسفر إلى المالديف المحدد لها 5 من الشهر الجارى للانضمام لصفوف فريق إيجلز.

وأكد أحمد صبحي، المحترف بصفوف فريق إيجلز بالدوري المالديفي، أنه سيبذل قصارى جهده خلال هذه التجربة من أجل العودة لأحد الأندية الجماهيرية بالدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وأشار صبحي إلى أنه على تواصل دائم مع إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني وتربطهما علاقة منذ زمن بعيد، حيث إن جلال على قناعة تامة بإمكانيات صبحي ما يجعله تحت أنظار المنتخب دائما، باعتباره كان ابنا للمنتخبات منذ صغره حيث لعب بصفوف منتخبي الشباب والأولمبي.

وأضاف صبحي أنه سيسافر يوم 5 يونيو للالتحاق بصفوف فريق إيجلز المالديفي للاستعداد للقاء مزيا يوم 20 من الشهر الجارى لمحاولة إيقافه حيث يحتل المركز الأول بفارق 5 نقاط عن فريق إيجلز الذي ينافس على لقب الدوري المالديفي بقوة.