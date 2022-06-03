شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتتح حمام سباحة للسيدات بالزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حمام سباحة للسيدات بنادى الزمالك وسط حضور عدد من نجوم القلعة البيضاء.

وأكد منصور أنه تم تطوير حمام السباحة بالنادي قائلا، "تم تطوير حمام السباحة بالكامل وكل اللى كان فيه عبارة عن فحرة فيها ماية فقط، ودلوقتي بقى حمام أوليمبي"، مؤكداً أن "إنجاز تطوير حمامات السباحة تم فى شهر واحد".

وأعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة حفل افتتاح فى الخامسة من مساء اليوم لبعض المنشآت الجديدة داخل النادى، وفى مقدمتها حمام السباحة الكبير والحمام الأوليمبي وجمانزيوم السيدات.

وكان مجلس الإدارة الزمالك سبق وافتتح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء منذ عدة أيام في حضور وزير الرياضة وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (2)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (3)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (4)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (5)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (6)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (7)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (8)



افتتاح حمام السباحة بالزمالك (9)