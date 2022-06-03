الامارات | حبيب الفردان يجري عملية ناجحة في الكتف

شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب الفردان يجري عملية ناجحة في الكتف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي اتحاد كلباء من خلال حسابه في "تويتر" عن نجاح العملية الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حبيب الفردان في الكتف. وتمنى النادي العودة السريعة للفردان إلى الملاعب. يذكر أن الفردان التحق بكلباء في الموسم الماضي، وقدم مستويات فنية مميزة، ما جعل النادي يجدد عقده لموسمين مقبلين.

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