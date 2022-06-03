الامارات | "حُكم" بشعار "شادويل" يتوج بطلاً في "كورنيشن كب" الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن "حُكم" بشعار "شادويل" يتوج بطلاً في "كورنيشن كب" الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج "حُكم" بشعار "شادويل"، وإشراف المدرب أوين بوروز، بطلاً في سباق "كورنيشن كب" الإنجليزي، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى لمسافة 2400 متر عشبي، وأقيم اليوم على مضمار "إبسوم داونز" البريطاني العريق.

كما شهدت أمسية السباق، مواصلة خيول الإمارات تألقها، بفوز الجواد "رويال شامبيون" المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان بلقب الشوط الرابع الذي جرى لمسافة 2000 متر عشبي. وعرف الفارس جيم كراولي، كيفية الحفاظ على قدرات "حُكم" خلال المراحل الأول من سباق "كورنيشن كب"، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة.

وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين 36 ثانية 40 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق أربعة أطوال وربع الطول عن حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد "بيليدرايفير" المملوك لشركة لابايل، وإشراف المدربين وليام موير وكريس غراسيك، الذي قاده الفارس الخبير فرانكي ديتوري للاكتفاء بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد الإيرلندي "هاي ديفينيشين"، المملوك لـ "دريك سميث وجي مورغن وتابور" بإشراف المدرب أيدان أوبراين.

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