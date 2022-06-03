شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تجهيز على لطفى تحسباً لاستمرار غياب الشناوى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى النادى الاهلى، تجهيز على لطفى حارس مرمى المارد الأحمر لحماية عرين فريقه فى المباريات المقبلة، بعد تعرض الحارس الأساسى محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الطبى أثناء وجوده فى معسكر الفراعنة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى التدريبات مساء اليوم، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الثلاثاء الماضي قادمة من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض على لطفى مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك على لطفى مع الأهلى فى 30 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2542 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 15 مباراة ونال ثلاثة إنذارات، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الأفريقى بجانب السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضاً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.