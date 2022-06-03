شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرية للاتصالات وديًا الاثنين المقبل استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية، فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل، أمام فريق المصرية للاتصالات على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.
ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
من جهته، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر.
ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي بناءً على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، كما خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وشارك فريق الأمل فى جرء من المران.