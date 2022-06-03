شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرية للاتصالات وديًا الاثنين المقبل استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية، فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل، أمام فريق المصرية للاتصالات على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.