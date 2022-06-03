شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش يحضر نهائي بطولة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على الحضور إلى الملعب الزجاجي بمركز المؤتمرات بمدينة الجونة، لمتابعة نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وضمنت مصر لقب السيدات، حيث تواجه نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، مع زميلتها بدجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

فيما يلتقي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش مع النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى،واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صظارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على المركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصري علي فرج توج خلال مايو الماضي ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.