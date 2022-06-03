الزمالك يكشف حقيقة إيقاف القيد من جديد بسبب شيكابالا

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك حقيقة ما تردد حول إيقاف القيد من جديد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إن الزمالك تلقى خطابًا من نادي سبورتنج بتاريخ 8 مارس الماضي بشأن المستحقات المتأخرة، إلا أن الزمالك استأنف على القرار ليتم إيقاف التنفيذ لحين النظر فى الاستئناف.

وفى السياق ذاته، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي بناءً على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، كما خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وشارك فريق الأمل فى جرء من المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.