شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حضارة بابل سبب تسمية منتخب العراق بأسود الرافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان للأسد فى حضارة العراق القديمة مكانة خاصة، حيث كان أسد بابل رمز القوة، وكانت تتواجد الأسود فى بلاد الرافدين "دجلة والفرات" بكثرة إلى أن انقرضت نتيجة للصيد الجائر ولم تعد متوافرة بعد عام 1918، ورغم ذلك مازال للأسد مكانته فى بلاد الرافدين إذ إنه جزء أصيل من حضارتها فأطلق اسمه على المنتخب الوطنى للعراق.

ويشارك منتخب العراق فى منافسات كرة القدم الدولية منذ عام 1948، وتأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948 وأصبح عضوًا فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ عام 2001، العراق أيضًا عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 1974.

ويعد منتخب العراق واحدا من أنجح المنتخبات الوطنية العربية، وشارك العراق خمس مرات في مسابقة كأس العرب (1964، 1966، 198، 1988. 2012)، فاز بأربعة منها (1964 و 1966 و 1985 و 1988).

وعلى المستوى الآسيوي، منتخب العراق هو واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية، وسبق له أن فاز فى كأس آسيا مرة واحدة عام 2007، وأحرز الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية عام 1982، وفاز ثلاث مرات ببطولة كأس الخليج (1979 و 1984 و 1988)، وببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2002.

شارك منتخب العراق لأول مرة في تصفيات كأس العالم 1974، كما شارك في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1986، وخمس مرات لدورة الألعاب الأولمبية، والمركز الرابع في كأس آسيا 1976- ولم يشارك العراق في كآس آسيا حتى عام 1996.