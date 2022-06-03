شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يخضع لمسحة كورونا جديدة بمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى و منتخب مصر، لمسحة كورونا صباح اليوم داخل مسعكر الفراعنة، بعد إعلان الطبيب محمد أبو العلا أمس إصابة الحارس بفيروس كورونا عقب انضمامه للمعسكر.
ويسعى الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة محمد أبو العلا، لمتابعة الحالة الطبية للحارس الدولى حيث لا يعانى من أى أعراض كورونا ووضع برنامج علاجى له.
وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، لتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب الذى لم يشارك فى التدريبات.
ويواجه منتخب مصر ، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
وتأكد ارتداء منتخب مصر قميصه التقليدى فى مباراتى غينيا وإثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس، وهو ما لم يتحدد حتى الآن.
وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.