شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يخضع لمسحة كورونا جديدة بمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى و منتخب مصر، لمسحة كورونا صباح اليوم داخل مسعكر الفراعنة، بعد إعلان الطبيب محمد أبو العلا أمس إصابة الحارس بفيروس كورونا عقب انضمامه للمعسكر.

ويسعى الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة محمد أبو العلا، لمتابعة الحالة الطبية للحارس الدولى حيث لا يعانى من أى أعراض كورونا ووضع برنامج علاجى له.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، لتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب الذى لم يشارك فى التدريبات.