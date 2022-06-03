شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعداداً لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على نقل التدريبات الجماعية اليوم الجمعة إلى استاد القاهرة بدلا من الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وحرص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تجهيز الحارس محمد أبو جبل للتواجد فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا بعد تعرض محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات.