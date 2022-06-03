شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر وغينيا.. تعرف على أكثر 5 لاعبين مشاركة دولية مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل محمد النني، لاعب وسط المنتخب، المركز الأول فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة دولية قبل مباراة منتخب مصر وغينيا، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهى المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا فى التاسع من شهر يونيو الجارى، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

وأعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.

ونرصد فيما يلى قائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة دولية مع المنتخب:

محمد النني 91 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلها وتلقى 13 بطاقة صفراء

محمد صلاح 82 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25 آخرين وتلقى 3 بطاقات صفراء

أحمد حجازي 78 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء

محمود ترزيجيه 56 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 5 وتلقى 4 بطاقات صفراء

عمرو السولية 47 مباراة سجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى وتلقى 4 بطاقات صفراء

محمد الشناوي 41 مباراة خرج فيها بـ18 مباراة بشباك نظيفة واستقبلت شباكه 21 هدفا.