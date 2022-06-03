شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل التأهيل بالزمالك ويشارك فريق الأمل فى جزء من المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي بناءً على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، كما خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وشارك فريق الأمل فى جرء من المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.