أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك عقب التدريب

القاهرة - سامية سيد - حرص أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي فريق الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الفريق عقب انتهاء التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلية.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وركز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى، على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة فى مساحات صغيرة، واللعب تحت ضغط وبعض الجوانب الخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة، وتولى البرتغالي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.