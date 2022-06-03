شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يبدأ رحلة استكشاف "المصرى بالسلوم" قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى جمع المعلومات عن فريق المصرى بالسلوم الذى يلاقيه بكأس مصر، ويقود سامي قمصان مران الفريق اليوم، الجمعة، بسبب تواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني فى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام بسبب توقف المباريات على خلفية مباريات الأجندة الدولية.

وسافر موسيماني إلى المغرب الأربعاء الماضى لحضور دورة تدريبية نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة، بعدما حصل على موافقة الأهلي، قبل أن يسافر المدرب الجنوب أفريقي بعدها إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام مُستغلاً الراحة التى حصل عليها النادي مؤخراً.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى التدريبات مساء اليوم، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الثلاثاء الماضي قادمة من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضاً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.