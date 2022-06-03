شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب تحت ضغط والتمرير فى مساحات صغيرة أبرز ملامح تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر. وركز البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة في مساحات صغيرة، واللعب تحت ضغط وبعض الجوانب الخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة، وتولى البرتغالي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.