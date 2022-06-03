الامارات | أسطورة التنس الأميركية تحصل على أعلى وسام في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة التنس الأميركية تحصل على أعلى وسام في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت أسطورة التنس الأمريكية بيلي جين كينج المصنفة الأولى على العالم سابقا على وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام مدني فرنسي اليوم. وتسلمت كينج الحاصلة على عدة ألقاب كبرى والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق مجتمع المثليين الوسام الفرنسي الرفيع من الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، بعد 50 عاما على فوزها بمنافسات الفردي في 1972 في رولان غاروس.

كما تم تكريم كينج البالغ عمرها 78 عاما في بطولة فرنسا المفتوحة يوم الخميس قبل يوم من تسلمها الجائزة الرفيعة في باريس تقديرا لنضالها من أجل رياضة المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق المثليين في الرياضة.

وقالت كينج "أنا أكثر فخرا بما حققته خارج الملاعب على الرغم من أن مسيرتي في التنس لم تكن سيئة، أليس كذلك؟ وبصفتي مصنفة أولى على العالم سابقا وفزت ببطولات كبرى بما في ذلك رولان جاروس فقد حققت إنجازا رياضيا كبيرا لكني أشعر بالفخر لأنني ناضلت من أجل المساواة بين الجنسين‭"‬.

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