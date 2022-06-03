شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لاعب الغرافة القطرى لتدعيم السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لاعب فريق الغرافة القطرى للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد مفاوضات مكثفة قادها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

عبد الرحمن سعد يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، وهو من أبرز اللاعبين فى فريق الغرافة ومنتخب قطر، وشارك الموسم الماضي فى 14 مباراة سجل خلالها 276 نقطة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الفترة الحالية لتدعيم صفوف فريق السلة بعدد من الصفقات المميزة، وكذلك تم التعاقد مع أحمد مرعي المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتولى تدريب الفريق.