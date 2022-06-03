شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تحقق فضية بطولة الرانك الدولى فى كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى فى بطولة الرانك الدولية التى تقام بكازاخستان، مكتفية بالمركز الثانى والميدالية الفضية.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.

وحققت سمر حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 76 كجم، بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الجارى. ويشارك ببطولة الرانك من مصر سمر حمزة وعمرو رضا لاعب المنتخب.