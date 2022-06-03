شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحفز لاعبي الزمالك استعدادًا للداخلية.. وبن شرقي ينتظم فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في الكأس.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز فى اللقاء المقبل، مشددا على أهمية المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق سيخوض عدد من المباريات المهمة والحاسمة سواء في كأس مصر أو في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

وانتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وكان اللاعب وصل إلى القاهرة مساء الأمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وشارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة. ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا لبن شرقي لاعب الأبيض لتنفيذه على هامش مران اليوم الجمعة، وأدى اللاعب المغربي تدريبات الجري حول الملعب بعد المشاركة فى الفقرة البدنية، ولم يشارك بن شرقي في الفقرة الفنية بناءً على تعليمات الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.