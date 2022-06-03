شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى ينفذ برنامجا خاصا فى الزمالك.. وإسلام جابر ينتظم بالمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خاصا على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر.

وخاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج البدني الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.

كما شارك إسلام جابر لاعب وسط الفريق في تدريب اليوم، بعدما كان اللاعب حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للغياب عن تدريب الأمس بسبب ظروف خاصة، قبل أن ينتظم في تدريبات اليوم بصورة طبيعية استعدادا للمباراة المقبلة في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.