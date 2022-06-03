شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يرزق بمولود جديد يطلق عليه "تيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، بمولود جديد أطلق عليه "تيم"، ونشر نجم الأهلي صورا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اثناء استقبال طفله الجديد بصحبة ولديه.



الشحات ومولوده الجديد



حسين الشحات

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الثلاثاء الماضي قادمة من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، 7 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.