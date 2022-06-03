شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم أحداثا كثيرة، وفى التقرير التالي نستعرض أهم 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 6 / 2022 فى مقدمتها، انتعاش خزينة الأهلي بـ2.6 مليون يورو باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى من نادي ستوك سيتي.

رامى عاشور: بطولة الجونة صورة مشرفة للاسكواش.. فيديو

حرص رامى عاشور، بطل الإسكواش السابق، على حضور نهائيات بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة، لتقديم أغنية الاحتفال بمرور 10 سنوات على البطولة.

وقال عاشور فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن بطولة الجونة صورة مشرفة بشكل كبير جدا، خاصة من الناحية التنظيمية، مشيرا إلى أن تصريح محمد الشوربجى بطل اللعبة الذى تحدث عنه فى أحد المؤتمرات الصحفية للبطولة يوضح أنه شخصية محترمة، عندما أشار إلى أن رامى عاشور بإمكانه الفوز على كل اللاعبين الموجودين فى الجونة.

الزمالك يفتتح حمام سباحة وجيم اليوم

أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة حفل افتتاح فى الخامسة من مساء اليوم لبعض المنشآت الجديدة داخل النادى، وفى مقدمتها حمام السباحة الكبير والحمام الأوليمبي وجمانزيوم السيدات.

ستوك سيتي يُنعش خزينة الأهلى بـ2.6 مليون يورو باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى

تسلّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، شيكاً بـ 2 مليون و600 ألف يورو من نادي ستوك سيتي الإنجليزي، تُمثل مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي الإنجليزي من صفقة انتقال رمضان صبحي قبل ما يقرب من 6 سنوات.

الزمالك يرحب بإعارة حسام أشرف فى الموسم المقبل

رحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بإعارة حسام أشرف لاعب فريق الشباب والذى شهد عدة مشاركات مع الفريق الأول بالموسم الماضي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

جاء قرار الزمالك بعدما فشل اللاعب فى إقناع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق بإمكانياته، بخلاف تعرضه للإيقاف لمدة 3 أشهر فى بداية الموسم كعقوبة من الفيفا عقب توقيعه للزمالك وأكاديمية كاميرونية، وهى نفس الأزمة التي تسببت فى منع الزمالك من القيد فترتين الموسم الحالي.

أحمد حجازى يتابع برنامجه التأهيلى مع طبيب المنتخب من إسبانيا

حرص أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطني واتحاد جدة السعودى، على إجراء اتصال هاتفي بالجهاز الطبي للمنتخب، لمتابعة حالته وإبلاغه بآخر تطورات البرنامج التأهيلي الذى يؤديه حجازى بإسبانيا فى الوقت الحالي.

من جانبه أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سليم، ولكنه سيتم استكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا لمدة 6 أيام.

مسحة جديدة للشناوى غداً قبل مواجهة غينيا

يخضع محمد الشناوى حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني لمسحة طبية غدا، للتأكد من شفائه من فيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها منذ أيام. وسيتم تحديد مصير مشاركة الشناوي فى مباراة الأحد أمام غينيا بناءً على نتيحة المسحة، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد استبعاده من المباراة، على أن يشارك محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك فى مباراة غينيا أساسيا.

الإسماعيلى يقدم تظلماً لرابطة الأندية ضد عقوبات إيقاف مشجعيه

أرسل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى تظلمًا لرابطة الأندية المحترفة ضد العقوبات الموقعة على بعض مشجعى النادى بعد نهاية مباراة الزمالك التى خسرها الدراويش فى الدوري.